Hojlund ritrova la via del gol, proprio nella sera in cui Manna non smentisce Varela

Se il Napoli punta Varela come rinforzo per l'attacco a gennaio, non può essere una notizia come le altre alle orecchie di Rasmus Hojlund. D'accordo, il danese è senza dubbio la prima punta titolare degli azzurri, ma siamo sicuri che questa garanzia rimarrebbe anche in caso di arrivo come concorrente dell'attuale capocannoniere della Serie A?

Ora è pari tra Napoli e Danimarca

Nel dubbio, Hojlund questa sera ha voluto rispondere a modo suo. Nella lingua che conosce meglio di ogni altra, persino più del danese: quella del gol. In questa stagione ne aveva segnati solo due, con il Napoli, ed era anzi immerso in pieno in un paradosso, quello di averne fatti più con la sua nazionale che non nelle tante partite in più disputate con il club. Il paradosso è risolto, almeno fino alla prossima sosta.

Il digiuno è durato quasi due mesi

Erano quasi due mesi che Hojlund non festeggiava una rete segnata con il Napoli, 53 giorni di digiuno per uno come lui pesano il doppio. Nonostante le difficoltà, comunque, Allegri non ha mai smesso di puntarci, come testimoniato anche dalle parole spese nella conferenza stampa pre-partita: "Hojlund sta molto bene fisicamente, ora la partita la porta fino in fondo, non barcolla al 60', ha avuto tre occasioni importanti l'altro giorno ed ha fatto bene".