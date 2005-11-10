Massini presidente AIA, Simonelli: "Consolidi il lavoro di squadra con Messina e Orsato"

Attraverso i canali ufficiali della Lega Calcio Serie A, il presidente Ezio Maria Simonelli ha fatto gli auguri a Francesco Massini, nuovo presidente dell’Assoarbitri: “A nome della Lega Calcio Serie A, rivolgo al nuovo Presidente dell’AIA Francesco Massini le più sincere congratulazioni per l’elezione e i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico che lo attende, alla guida di un settore di fondamentale importanza per il nostro sistema calcistico.

L’auspicio è che, insieme a Messina e Orsato, possa consolidare un proficuo lavoro di squadra, proseguendo il percorso di crescita e valorizzazione della classe arbitrale”.