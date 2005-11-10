Rinnovo Anguissa sempre più lontano. Nuovo nome per il Milan: le top news delle 13

Zambo Anguissa va verso l'addio al Napoli, a meno che non ridimensioni - di molto - le proprie richieste. Un anno fa era a un passo dal rinnovare, nel suo momento migliore. Poi l'infortunio aveva fatto slittare ogni decisione, portando in avanti il problema, così come le proposte: l'idea era quella di prolungare a quattro milioni, mentre ora ne guadagna circa due e mezzo più bonus. Sembrava un accordo quasi chiuso - c'era già una bozza per il prolungamento fino al 2028, con opzione al 2029 - almeno prima dello stop. Ora ha richieste molto più alte di quelle precedenti. Sei milioni all'anno per un quadriennale, in piena controtendenza con la filosofia degli azzurri. Anche perché Anguissa compirà 31 anni a metà novembre e significherebbe arrivare fino alla soglia delle trentacinque primavere.

Doppietta e rinnovo, Douvikas firma con il Como fino al 2031

Il Como ha annunciato oggi il rinnovo di Tasos Douvikas fino al 2031. Continua il momento magico per il greco, che ha firmato la doppietta nel weekend utile a stendere il Sassuolo e oggi firma il tanto atteso rinnovo col club che lo valorizzato al massimo: "Como 1907 è lieto di annunciare che l’attaccante Tasos Douvikas ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031. Da quando è approdato sulle rive del Lago di Como nel mercato invernale della stagione 2024/25, Douvikas ha collezionato 68 presenze con la maglia BiancoBlu, mettendo a referto 27 gol e cinque assist in tutte le competizioni.

Nuovo nome per la difesa del Milan: spunta Le Guen del Brest

L’obiettivo per il mercato di gennaio resta il difensore centrale. E tra le varie ipotesi c’è anche un nome nuovo nella lista del Milan: quello di

Le Guen del Brest. I rossoneri non hanno dubbi che rinforzare questo reparto sia una priorità assoluta e in virtù di ciò hanno già deciso di muoversi con determinazione. Il giro d’orizzonte infatti non è certo terminato anche se ci sono già dei punti fermi. I profili di Gonçalo Inacio, Reggiani e Tiago Gabriel sono opzioni che la società tiene aperte. Per tutti è tre è stato sondato il terreno in maniera approfondita ma ancora una scelta finale non è stata fatta. Bisogna capire bene la posizione del Brest, che ad ora non vorrebbe privarsi del suo gioiello, a maggior ragione a metà stagione.