L’AIA ha un nuovo presidente, eletto Francesco Massini: “Ora arbitri professionisti”

Francesco Massini è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. L’elezione è arrivata al termine dell’Assemblea Generale andata in scena a Roma, con voto elettronico e partecipazione a distanza. Avevano diritto al voto 950 associati e al primo turno Massini aveva chiuso davanti a tutti con 323 preferenze, appena due in più dell’ex presidente Carlo Pacifici, fermo a 321. Terzo Narciso Pisacreta con 278 voti. Nessuno aveva raggiunto il quorum necessario e si è quindi reso necessario il ballottaggio, che ha premiato Massini con 461 voti contro i 441 di Pacifici..

Autonomia e arbitri professionisti

Il nuovo presidente ha già indicato le priorità del proprio mandato, a partire da autonomia economica e professionalizzazione degli arbitri di vertice. “La professionalizzazione è imprescindibile e non più rimandabile”, ha spiegato Massini, chiarendo che il punto non è semplicemente aumentare i compensi: “Non chiedono più soldi, ma solo maggiori tutele”. Il riferimento è anche a un sistema contrattuale che considera ormai superato: “Se un arbitro si infortuna non può guadagnare, un professionista non può essere legato solo all’evento, ma deve essere regolarmente retribuito con sistemi di protezione lavorativa”. Il confronto con la Figc partirà subito e sarà uno dei primi dossier da affrontare con Giovanni Malagò. Massini, però, fissa anche un principio: “Gli arbitri sono l’elemento trainante dell’Aia, un arbitro che arriva in A deve rimanere all’interno dell’associazione”. Da qui anche la necessità di costruire attorno ai direttori di gara una struttura più moderna, con professionisti dedicati alla preparazione fisica e al recupero dagli infortuni: “Dobbiamo creare una struttura ben diversa e più adeguata intorno agli arbitri e renderli una vera e propria squadra di calcio”.

Il nuovo Comitato Nazionale

L’Assemblea ha definito anche la nuova struttura di governo dell’associazione. Michele Affinito sarà vicepresidente vicario, mentre Francesco Carrieri ricoprirà il ruolo di vicepresidente. Nel Comitato Nazionale entrano inoltre Mario Carrozzini, Tiziano Reni e Marcello Terzo, eletti rispettivamente per le macroregioni nord, centro e sud, insieme a Marinella Caissutti, Valentina Finzi e Valentina Garoffolo. Per Massini comincia così un mandato che avrà anche l’obiettivo di riportare stabilità dopo una fase particolarmente complessa per l’Aia, senza modificare la linea tecnica impostata con Domenico Messina e Daniele Orsato.