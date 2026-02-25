Serie A, ecco gli arbitri del 27° turno: scelto Sozza per il big match Roma-Juventus
Queste le designazioni arbitrali per le gare del prossimo weekend:
Parma – Cagliari – Venerdì 27/02 h. 20.45
Arbitro: Massimi
Assistenti: Preti – Barone
IV: Collu
VAR: Giua
AVAR: Mazzoleni
Como – Lecce – Sabato 28/02 h. 15.00
Arbitro: Fourneau
Assistenti: Vecchi – Mastrodonato
IV: Marcenaro
VAR: Marini
AVAR: Manganiello
Hellas Verona – Napoli – Sabato 28/02 h. 18.00
Arbitro: Colombo
Assistenti: Dei Giudici – Rossi M.
IV: Bonacina
VAR: Gariglio
AVAR: Di Bello
Inter – Genoa – Sabato 28/02 h. 20.45
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Zingarelli – Bercigli
IV: Perri
VAR: Maggioni
AVAR: Guida
Cremonese – Milan – Domenica 01/03 h. 12.30
Arbitro: Massa
Assistenti: Meli – Alassio
IV: Ayroldi
VAR: Guida
AVAR: Maggioni
Sassuolo – Atalanta – Domenica 01/03 h. 15.00
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Cipressa – Politi
IV: Mucera
VAR: Nasca
AVAR: Doveri
Torino – Lazio – Domenica 01/03 h. 18.00
Arbitro: Abisso
Assistenti: Imperiale – Cavallina
IV: Tremolada
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paterna
Roma – Juventus – Domenica 01/03 h. 20.45
Arbitro: Sozza
Assistenti: Costanzo – Lo Cicero
IV: Sacchi J.L.
VAR: Di Bello
AVAR: Di Paolo
Pisa – Bologna – Lunedì 02/03 h. 18.30
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Baccini – Belsanti
IV: Marinelli
VAR: Di Paolo
AVAR: Di Vuolo
Udinese – Fiorentina – Lunedì 02/03 h. 20.45
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Passeri – Mondin
IV: Rapuano
VAR: Paterna
AVAR: Doveri
