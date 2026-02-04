Cremonese, Luperto si presenta: "Sono carico, lotteremo insieme per raggiungere l'obiettivo"
Prime parole di Sebastiano Luberto da nuovo giocatore della Cremonese. Il centrale, arrivato a gennaio dal Cagliari, ha salutato i tifosi grigiorossi con un video postato sui canali ufficiali del club:
"Ciao a tutti i tifosi grigiorossi, sono molto carico di affrontare questa nuova avventura. Ci vediamo presto allo stadio carichi per lottare insieme per raggiungere l'obiettivo. Forza!"
Sebastiano Luperto è arrivato a Cremona! 💪🩶❤️#TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #Cremonese pic.twitter.com/SbRjzKhIjA
— U.S. Cremonese (@USCremonese) February 4, 2026
