Yildiz il simbolo di questa Juve. Tutto è iniziato dopo lo sgarbo del Bayern per Pisano

Il rinnovo più atteso è arrivato. Quest'oggi la Juventus ha trasformato la consueta conferenza stampa della vigilia nell'occasione per annunciare che Kenan Yildiz ha firmato un nuovo contratto. "Siamo davvero tutti troppo contenti di poter annunciare il rinnovo di Yildiz fino al 2030", ha dichiarato l'amministratore delegato del club Damien Comolli che poi ha aggiunto. "Grazie Kenan per aver deciso di rimanere con noi. Stiamo affrontando un percorso ambizioso, vogliamo riportare la Juve dove merita: il suo rinnovo è un passo importante in questo percorso, ma di certo non sarà l'unico".

La Juventus quest'oggi s'è quindi detta pronta a costruire attorno al suo numero 10 una squadra nuovamente vincente. A iniziare un ciclo finalmente duraturo, senza cambi e rivoluzioni al termine di ogni annata. L'obiettivo in questa stagione è chiudere il campionato tra le prime quattro posizioni, arrivare il più avanti possibile in Champions. Poi già dalla prossima stagione tornare dichiaratamente a competere per lo Scudetto con l'attaccante turco a ispirare la manovra offensiva e a trascinare i compagni.

L'avventura di Yildiz alla Juventus è partita nell'estate 2022 e iniziò grazie a uno sgarbo. La società torinese già da molto prima dell'accordo seguiva il calciatore nato in Baviera per la squadra Next Gen ma - per una questione di rapporti tra grandi società - non aveva mai provato a prendere Yildiz dal Bayern Monaco. Quando però Hasan Salihamidzic, allora DS del club campione di Germania, strappò al settore giovanile bianconero Manuel Pisano, ecco la pronta risposta della Juve: accordo con Yildiz e il suo sbarco a Torino a costo zero annunciato il 12 luglio 2022.

Nella Next Gen il calciatore classe 2005 durerà poco, già dalla seconda stagione fu gettato nella mischia in prima squadra e da allora, un anno dopo l'altro, è rapidamente diventato sempre più centrale nella Juventus fino a finire dov'è oggi. Ovvero esattamente al centro del nuovo progetto tecnico bianconero.