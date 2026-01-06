Serie A, il cordoglio di Simonelli per la scomparsa di Tosel: "Ha servito con serietà"

Attraverso i propri canali ufficiali, e tramite le parole del presidente Ezio Maria Simonelli, la Lega Calcio Serie A ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianpaolo Tosel, per anni giudice sportivo del massimo campionato: “La scomparsa del giudice Gianpaolo Tosel ci addolora profondamente. È stato una figura di grande rigore, equilibrio e competenza, che ha servito con serietà e senso delle istituzioni il mondo del calcio italiano.

Il suo lavoro, spesso silenzioso ma fondamentale, ha rappresentato un punto di riferimento per l’intero sistema sportivo, in un ruolo delicato come quello della giustizia sportiva.

A nome della Lega Calcio Serie A, esprimo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, ricordando con gratitudine il contributo che il giudice Tosel ha dato al nostro sport”.