Lutto nel mondo del calcio: morto Gianpaolo Tosel, fu giudice sportivo della Serie A per dieci anni
TUTTO mercato WEB
Procuratore di Udine, fu anche collaboratore all'ufficio inchieste della Figc
(ANSA) - UDINE, 06 GEN - E' morto stamani, a 85 anni, Gianpaolo Tosel, storico magistrato friulano, protagonista di alcune grandi inchieste, tra cui quella sulle Brigate Rosse, e procuratore capo di Udine dal 1989 al 2000, quando lasciò la magistratura e ricoprì vari incarichi, tra cui quello di difensore civico regionale. Grande appassionato di calcio, aveva ricoperto diversi ruoli nell'ambito della giustizia sportiva: prima collaboratore all'ufficio inchieste della Figc, poi alla disciplinare, e, infine, nel 2007, fu nominato, dalla Lega di Serie A, giudice sportivo, incarico che ha svolto fino alla fine del 2016. (ANSA).
Articoli correlati
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile