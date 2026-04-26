Sassuolo, Grosso e la corte della Fiorentina: "L'orgoglio è tanto, ma penso al presente"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky dopo lo 0-0 ottenuto sul campo della Fiorentina.

Quanto la soddisfa il pareggio?

"Stiamo facendo buone partite. Sono contentissimo di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo continuando a fare. Siamo bravi quando abbiamo grande ritmo, oggi a tratti abbiamo fatto un po' fatica. Nel secondo tempo siamo rientrati in campo meglio e prendiamo il punto contro una squadra forte".

I margini di Volpato?

"Margini enormi, il potenziale è grandissimo. La continuità di fare le cose bene in tutte le fasi della partita è dove deve crescere. Sono contento di quello che sta facendo e cercheremo di riempire questo enorme potenziale che lui ha".

Fanno piacere i rumors sulla Fiorentina?

"L'orgoglio è tanto, Firenze e la Fiorentina è una piazza di primissimo livello. Sono molto rispettoso per la proprietà per cui lavoro e per le persone che lavorano nella Fiorentina. Mi fa piacere, ma mi soffermo sul presente perché è importane continuare a fare quello che stiamo facendo e migliorare".

Un pensiero su Laurienté?

"Oggi non era nelle condizioni ottimali, ieri aveva avuto una sindrome influenzale. Ha fatto tanta fatica l'anno scorso all'inizio, ma negli ultimi 2/3 mesi ha fatto un enorme step in allenamento e nell'ultimo periodo ha fatto partite veramente importanti. Oggi ha alternato cose buone ad altre meno, come i suoi compagni. Ha le caratteristiche per continuare a migliorarsi e ad ambire ad una carriera migliore di quella che ha fatto fino ad ora nonostante sia di tutto rispetto".