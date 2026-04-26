Live TMW Sassuolo, Walukiewicz: "Grato a Vanoli per avermi cambiato ruolo. Possiamo ambire all'Europa"

Al termine della gara contro la Fiorentina, il difensore del Sassuolo Sebastian Walukiewicz interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

È stato Vanoli a spostarla terzino.

"Si, fu Vanoli a mettermi come terzino destro. Qui ho giocato sempre in quel ruolo ma non mi interessa, l'importante è giocare".

Vanoli quanto l'ha aiutata

"Lui mi ha aiutato molto, arrivai l'ultimo giorno di mercato. Lo ringrazio per avermi cambiato ruolo".

Si aspettava questa stagione?

"Secondo me abbiamo una squadra forte che può ambire a qualcosa di più della salvezza".

Le piacerebbe restare?

"Non so rispondere perché non decido io. Io qui sto bene ma sarà il Sassuolo a prendere la sua decisione".