Grosso: "I miei rapporti con Paratici sono noti e le voci sulla Fiorentina mi rendono orgoglioso"

Mister Fabio Grosso, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio di Firenze, ha commentato inevitabilmente anche i rumors che lo vorrebbero sulla panchina della Fiorentina a partire dalla prossima stagione. Di seguito le dichiarazioni dell'attuale allenatore del Sassuolo:

L'esperienza di Firenze potrebbe affascinarla?

"I miei rapporti con Paratici sono noti. Mi ha dato l'opportunità di finire la carriera da calciatore a Torino e di iniziare la mia carriera da allenatore nelle giovanili della Juve. Non voglio parlare di futuro ma le voci che si sentono mi rendono orgoglioso. Non voglio però insistere perché rispetto Vanoli e la società per cui lavoro".

Considera ancora Firenze una piazza importante?

"Firenze mi rispolvera ricordi molto belli. Io sono molto ambizioso e la Fiorentina riscuote ancora tanti successi ma come detto non voglio alimentare queste voci perché rispetto molto tutte le parti in causa".

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