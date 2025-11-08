Sacchi esalta l'attacco dell'Inter: "Poche squadre in Europa ne hanno uno così"

"Bisogna fare un piano preciso per arrivare nelle migliori condizioni di forma al momento clou della stagione. Certo che quattro attaccanti come Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito non li hanno tante squadre in Europa, e questo è un vantaggio da sfruttare". Pensieri e parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport a proposito della forza offensiva dell'Inter.

"Chivu fa molto bene a ruotarli - prosegue - perché in questo modo tutti sono coinvolti, entrano nei meccanismi di gioco della squadra e possono dunque rendere secondo le loro reali potenzialità. Che, a mio avviso, sono davvero notevoli. Forse, proprio per cercare il pelo nell’uovo, si deve sistemare ancora qualcosa nella fase difensiva. Parlo di fase difensiva, e non di difesa intesa come reparto staccato dal resto della squadra. In certe circostanze è necessaria una maggiore attenzione. Ma sono sicuro che Chivu, che è stato un grandissimo difensore, saprà dove e come intervenire, partendo sempre dal presupposto che tutti devono partecipare a entrambe le fasi di gioco".

Infine una battuta sulle difficoltà inaspettate incontrate dall'Inter contro il Kairat: "Mi sono detto: oddio, speriamo che adesso non tocchi all’Inter contro i kazaki! Poi ci ha pensato Carlos Augusto a sistemare i conti, però un po' di tensione era salita".