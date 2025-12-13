Il Torino risale, la Juventus non è in vendita, Inter e Milan guardano avanti: le top news delle 18

Pomeriggio ricco di notizie tra campo, panchine e scenari societari. All’Olimpico Grande Torino, il Torino ritrova il sorriso dopo tre sconfitte consecutive superando 1-0 la Cremonese nella 15ª giornata di Serie A. Decide una rete di Nikola Vlasic al 27’ del primo tempo, ma la partita resta viva fino all’ultimo secondo. I grigiorossi di Davide Nicola non smettono mai di crederci e nel finale reclamano un tocco di mano di Simeone in area, episodio che fa discutere. Il Torino però regge e porta a casa tre punti pesantissimi: con questo successo i granata salgono a quota 17, scavalcando in un colpo solo cinque squadre e lasciandosi alle spalle Parma, Genoa e Cagliari, oltre a superare Atalanta e Lecce. La Cremonese resta ferma a 20 punti, comunque in una zona di classifica tranquilla.

Nel post-partita, Nicola non nasconde il rammarico: “Per regolamento per me il tocco di Simeone era da sanzionare, ma accettiamo la decisione”. Poi l’analisi: “Serve crescere in esperienza e mentalità, ma sono soddisfatto dello spirito”. Di segno diverso le parole di Marco Baroni, soddisfatto dell’atteggiamento: “Si parte da qui, dall’essere squadra. Non era una gara scontata”.

Fuori dal campo, tiene banco il caso Juventus-Tether. Dopo l’annuncio del CEO Paolo Ardoino, Exor ha respinto all’unanimità la proposta non richiesta da un miliardo di euro per l’acquisizione del club. Un no ribadito anche da John Elkann: “La Juventus, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita”.

Guardando al prossimo turno, Cristian Chivu ha parlato in casa Inter in vista del Genoa: “Siamo consapevoli del nostro lavoro. Stiamo facendo una grande stagione, con alti e bassi ma con fiducia”. In casa Milan, Massimiliano Allegri fa il punto verso il Sassuolo e la Supercoppa: Pulisic e Nkunku in crescita, Leao rientrerà per l’Arabia, mentre Fofana ha recuperato ma non è ancora pronto. Un pomeriggio che fotografa un campionato vivo, dentro e fuori dal campo.