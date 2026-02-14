Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia il Lecce, Como insidiato dall'Atalanta
La Fiorentina sbanca Como vincendo 2-1 in trasferta grazie ai gol di Fagioli e al rigore di Kean. La squadra di Fabregas ha accorciato le distanze nel finale, ma l'autogol di Parisi si è rivelato ininfluente ai fini del risultato. In classifica i viola agganciano così il Lecce 17°, mentre i lariani, che hanno comunque le stesse partite degli altri, rischiano di essere superati dall'Atalanta. Di seguito la graduatoria aggiornata:
Inter – 58 punti (24 partite giocate)
Milan – 53 punti (24)
Napoli – 49 punti (24)
Juventus – 46 punti (24)
Roma – 46 punti (24)
Como – 41 punti (24)
Atalanta – 39 punti (24)
Lazio – 33 punti (24)
Udinese – 32 punti (24)
Bologna – 30 punti (24)
Sassuolo – 29 punti (24)
Cagliari – 28 punti (24)
Torino – 27 punti (24)
Parma – 26 punti (24)
Genoa – 23 punti (24)
Cremonese – 23 punti (24)
Fiorentina – 21 punti (25)
Lecce – 21 punti (24)
Pisa – 15 punti (25)
Verona – 15 punti (24)