Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia il Lecce, Como insidiato dall'Atalanta

La Fiorentina sbanca Como vincendo 2-1 in trasferta grazie ai gol di Fagioli e al rigore di Kean. La squadra di Fabregas ha accorciato le distanze nel finale, ma l'autogol di Parisi si è rivelato ininfluente ai fini del risultato. In classifica i viola agganciano così il Lecce 17°, mentre i lariani, che hanno comunque le stesse partite degli altri, rischiano di essere superati dall'Atalanta. Di seguito la graduatoria aggiornata:

Inter – 58 punti (24 partite giocate)

Milan – 53 punti (24)

Napoli – 49 punti (24)

Juventus – 46 punti (24)

Roma – 46 punti (24)

Como – 41 punti (24)

Atalanta – 39 punti (24)

Lazio – 33 punti (24)

Udinese – 32 punti (24)

Bologna – 30 punti (24)

Sassuolo – 29 punti (24)

Cagliari – 28 punti (24)

Torino – 27 punti (24)

Parma – 26 punti (24)

Genoa – 23 punti (24)

Cremonese – 23 punti (24)

Fiorentina – 21 punti (25)

Lecce – 21 punti (24)

Pisa – 15 punti (25)

Verona – 15 punti (24)