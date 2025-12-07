Serie A, la classifica aggiornata: Roma resta (per ora) a -3 dal primato. Balzo Cagliari
Seconda sconfitta consecutiva per la Roma, che dopo 14 giornate non ha ancora pareggiato. Importante balzo in avanti per il Cagliari, che aggancia il Torino e si porta momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione, in attesa di Pisa-Parma. I sardi tornano al successo dopo tre mesi, l'ultima gioia risale al 19 settembre, 1-2 sul campo del Lecce firmato doppietta di Andrea Belotti. L'ultima vittoria in casa è invece del 13 settembre, 2-0 al Parma. Questa la classifica aggiornata e il quadro della 14ª giornata di Serie A.
Sassuolo - Fiorentina 3-1
9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)
Inter - Como 4-0
11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto
Hellas Verona - Atalanta 3-1
28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)
Cremonese - Lecce 2-0
53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria
Cagliari - Roma 1-0
82' Gaetano
Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)
Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 30
2. Milan 28
3. Napoli 28
4. Roma 27
5. Como 24
6. Bologna 24
7. Juventus 23
8. Sassuolo 20
9. Cremonese 20
10. Lazio 18
11. Udinese 18
12. Atalanta 16
13. Cagliari 14
14. Torino 14
15. Lecce 13
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Hellas Verona 9
20. Fiorentina 6
MARCATORI
7 reti: Lautaro Martinez (Inter)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calanoglu (Inter)
5 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Leao e Pulisic (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)