Serie A, la classifica aggiornata: Roma resta (per ora) a -3 dal primato. Balzo Cagliari

Seconda sconfitta consecutiva per la Roma, che dopo 14 giornate non ha ancora pareggiato. Importante balzo in avanti per il Cagliari, che aggancia il Torino e si porta momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione, in attesa di Pisa-Parma. I sardi tornano al successo dopo tre mesi, l'ultima gioia risale al 19 settembre, 1-2 sul campo del Lecce firmato doppietta di Andrea Belotti. L'ultima vittoria in casa è invece del 13 settembre, 2-0 al Parma. Questa la classifica aggiornata e il quadro della 14ª giornata di Serie A.

Sassuolo - Fiorentina 3-1

9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)

Inter - Como 4-0

11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto

Hellas Verona - Atalanta 3-1

28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)

Cremonese - Lecce 2-0

53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria

Cagliari - Roma 1-0

82' Gaetano

Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)

Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)

Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 30

2. Milan 28

3. Napoli 28

4. Roma 27

5. Como 24

6. Bologna 24

7. Juventus 23

8. Sassuolo 20

9. Cremonese 20

10. Lazio 18

11. Udinese 18

12. Atalanta 16

13. Cagliari 14

14. Torino 14

15. Lecce 13

16. Genoa 11

17. Parma 11

18. Pisa 10

19. Hellas Verona 9

20. Fiorentina 6