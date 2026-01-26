Live TMW Verona, Bernede: "Mi scuso con i tifosi. Pressione al Bentegodi? No, privilegio"

Termina la sfida del Bentegodi fra Hellas Verona e Udinese, posticipo del lunedì valido per la 22esima giornata di Serie A, terminato 1-3 a favore dei friulani. Fra i giocatori gialloblu interverrà a breve in conferenza stampa Antoine Bernede.

Ore 23.35 inizia la conferenza stampa.

Come commenti questa sconfitta?

"Oggi è stata una partita difficile, eravamo in casa e volevamo vincere davanti ai nostri tifosi. Mi scuso con loro, siamo molto delusi, volevamo vincere ed eravamo convinti di poterlo fare. Faremo di tutto per prepararci al meglio per la sfida contro il Cagliari".

Un problema mentale o fisico?

"Oggi dopo lo 0-1 siamo riusciti a rientrare in partita, ma questo è il calcio, non so se sia un problema fisico o mentale. Abbiamo tanti giocatori infortunati, ma nonostante questo oggi eravamo riusciti a riprenderla. Lavoreremo ancora di più per rifarci".

Ci credete veramente alla salvezza?

"Ci crediamo, tutti ci credono nello spogliatoio. Non è finita, specialmente nelle prossime partite crediamo di poter vincere. Una vittoria può cambiare tutto, dobbiamo crederci di più ancora. Non penso che qualcuno dentro lo spogliatoio ci creda di meno. Faremo di tutto per cercare di salvare il Verona a partire dalle prossime partite. Possiamo vincere qualche partita in fila per cambiare tutto e salvare il Verona. Vogliamo salvare il Verona, la gente, la città e il club lo meritano".

La squadra soffre la pressione del Bentegodi, con i risultati che non arrivano?

"Per me giocare qui è un privilegio. Per me è fantastico farlo, ma capisco che non siano contenti in questo momento, per me è parte del gioco. Oggi ci hanno spinto molto, per un giocatore è incredibile giocare qui. Non sento pressione, personalmente, ma che sia un privilegio vero. Anche nelle partite serali, con il freddo, lo stadio è sempre pieno e ripeto: è un privilegio giocare qui".

Ti senti stanco? Stai giocando moltissimo.

"Ho giocato molto ultimamente, sì, ma penso di aver giocato comunque bene ultimamente, anche se oggi sono meno soddisfatto della mia prestazione. Finché starò bene comunque vorrò sempre giocare tutti i novanta minuti".

Ore 23.49 finisce la conferenza stampa