Serie A, la classifica: il Milan da solo in testa ma può essere scavalcato da Napoli e Inter
Pareggio casalingo per il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri compie un piccolo passo in avanti in classifica portandosi a 32 punti da sola in vetta. Il Napoli che scenderà in campo alle 15 a Udine però potrebbe sorpassarlo in caso di vittoria così come l'Inter se dovesse portare a casa l'intera posta in palio dal campo del Genoa. Il Sassuolo invece sale a quota 21 staccando la Cremonese e assestandosi da solo al nono posto.
Milan 32 (15 partite giocate)
Napoli 31 (14)
Inter 30 (14)
Roma 27 (14)
Bologna 25 (14)
Como 24 (14)
Juventus 23 (14)
Lazio 22 (15)
Sassuolo 21 (15)
Cremonese 20 (15)
Atalanta 19 (15)
Udinese 18 (14)
Torino 17 (15)
Lecce 16 (15)
Cagliari 14 (15)
Genoa 14 (14)
Parma 14 (15)
Pisa 10 (15)
Verona 9 (14)
Fiorentina 6 (14)