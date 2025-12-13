La profezia di Hernanes su Parma-Lazio: "Dopo il rosso a Zaccagni avevo predetto la vittoria"

La Lazio espugna il Tardini con una vittoria di enorme peso specifico, battendo il Parma nonostante una doppia espulsione e offrendo una prova di grande personalità. La squadra di Maurizio Sarri stringe i denti, difende con ordine e colpisce nel momento giusto, trovando il gol decisivo con Noslin. Un successo che racconta la forza mentale del gruppo biancoceleste, capace di restare compatto anche nelle difficoltà più estreme.

Nel corso del post-partita su DAZN sono arrivati i complimenti per la prestazione della Lazio e, in studio, Hernanes ha svelato un curioso retroscena. L’ex centrocampista biancoceleste ha parlato di una vera e propria “profezia”, maturata subito dopo la prima espulsione, quella di Mattia Zaccagni: “Dopo il rosso avevo detto ‘oggi vince la Lazio’”.

Secondo Hernanes, la chiave della partita è tutta nella gestione emotiva: “Il Parma è una squadra giovane, vive di picchi emotivi. Veniva da due vittorie e c’era quella sensazione di benessere, come se potesse sedersi un attimo”. Al contrario, la Lazio era entrata in campo con grande determinazione e, nonostante l’inferiorità numerica, è rimasta sempre dentro la partita. “Il Parma pensava che il risultato potesse arrivare da sé – ha concluso Hernanes – e questa è stata la chiave di lettura”.