Scamacca lancia l'Atalanta: nerazzurri in vantaggio 1-0 sul Cagliari a fine primo tempo

Atalanta convincente anche in campionato, non solo in Champions League. Questo è il responso del primo tempo del match tra i nerazzurri e il Cagliari, in programma in serata al Gewiss Stadium e valido per la 15^ giornata di Serie A. Sfida che Palladino affronta proponendo 10/11 della formazione vista dal primo minuto contro il Chelsea: solo un cambio, con Zappacosta sulla destra al posto dell'infortunato Zappacosta. Squadra che vince non si cambia: deve essere questo il mantra di Pisacane, che non cambia neanche di un elemento l'undici proposto nel match vinto una settimana fa in casa contro la Roma.

Dea superiore e premiata da una magia

Fin dai primi minuti, l'Atalanta dà l'idea di voler azzannare il match. Un atteggiamento che porta frutti già dopo 11 minuti, con la rete del vantaggio. Lookman entra in area da sinistra e serve dall'altra parte Zappacosta, che conclude verso la porta: la stoccata dell'esterno si trasforma in un assist per Scamacca che, con un geniale colpo di tacco, deposita in rete. Nerazzurri aggressivi su ogni palla e bravi poi a lanciarsi in avanti, creando altre occasioni nella prima frazione di gioco soprattutto con Lookman e con lo stesso Scamacca. Il Cagliari, dal canto suo, viene inevitabilmente costretto sulla difensiva. Anche i sardi però creano un paio di situazioni, con il grande ex di serata ovvero Palestra che non patisce minimamente l'emozione di tornare a Bergamo. Dopo 45 minuti decisamente vivaci, sono i padroni di casa ad andare dunque a riposo in vantaggio.

Clicca qui per seguire Atalanta-Cagliari live su TMW