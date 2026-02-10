TMW Marocco, caos Regragui: in caso di addio immediato in panchina può andare Ramzi

Il futuro della panchina del Marocco è sempre più avvolto dall’incertezza. Mentre continuano a rincorrersi le voci su un possibile addio di Walid Regragui - dimissioni non ancora ufficializzate ma ormai sempre più probabili -, la Federazione sta lavorando a diversi scenari per il futuro.

Contrariamente a quanto emerso,Tarik Sektioui non sarebbe la prima scelta della Federazione, nonostante gli ottimi risultati ottenuti con le selezioni olimpica e locale. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, infatti, la priorità assoluta risponde al nome di Adil Ramzi.

L’ex centrocampista della nazionale, acquistato nel 1997 dall'Udinese (con cui non ha mai giocato), viene considerato il profilo più adatto per le ambizioni attuali del calcio marocchino: conoscenza profonda dell’ambiente, esperienza nella gestione dei giovani e una visione moderna del gioco. Ramzi, attuale CT dell'Olanda U19 dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile del PSV, incarnerebbe l’idea di continuità tecnica e culturale che la Federazione vuole garantire dopo il ciclo Regragui. L'attuale CT, nonostante la prospettiva di disputare il Mondiale tra pochi mesi, avrebbe deciso di farsi da parte a causa delle tensioni interne accentuate dopo la finale di Coppa d'Africa persa contro il Senegal. Non è chiaro se l'addio si consumerà prima a dopo la rassegna iridata, ma una cosa sembra chiara: per raccogliere l'eredità del tecnico che ha guidato la nazionale nordafricana a uno storico quarto posto in Qatar, il nome di Ramzi mette d'accordo tutti.