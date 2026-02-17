La Juve sfida il Galatasaray senza David. Tuttosport titola: "McKennie, Osi tu?"
Con David ai box, toccherà a McKennie agira da prima punta nell'undici della Juventus che questa sera sfiderà il Galatasaray a Istanbul. Lo assicura anche Tuttosport nella prima pagina della sua edizione odierna: "McKennie, Osi tu? - titola il giornale torinese lanciando il tema del duello a distanza con Osimhen -. Spareggi Champions, la Juve a Istanbul con Wes centravanti".
Di spalla, invece, TS attacca Beppe Marotta dopo le parole rilasciate ieri a margine dell'Assemblea di Lega Serie A: "Marotta, ma cosa c'entra Cuadrado... Il presidente nerazzurro reagisce alle accuse, però scivola ricordando un episodio del 2021: 'La Juve andò in Champions grazie ad una simulazione. Bastoni ha sbagliato, ma basta con la gogna mediatica. Saviano? Non so chi sia".
Il taglio basso è invece focalizzato sul Torino: "Contestazione, Baroni flop, incubo Serie B: Cairo alle corde. Sprofondo Toro", si legge a fondo pagina dopo gli ultimi deludenti risultati dei granata.
