Serie A, la Top 11 della 24ª giornata: che impatto Donyell Malen!

Questa la Top 11 della 24ª giornata di Serie A, che vede l'Inter squadra più rappresentata, con 3/4 della difesa nerazzurri. Due giocatori per Parma, Lecce e Napoli, uno per Juventus e Roma. Miglior giocatore del turno è Federico Dimarco, scatenato nello 0-5 dei nerazzurri sul campo del Sassuolo. Questo il nostro 4-3-3:

Edoardo Corvi (Parma) 7.5

Pierre Kalulu (Juventus) 7

Yann-Aurel Bisseck (Inter) 7.5

Manuel Akanji (Inter) 7

Federico Dimarco (Inter) 8.5

Scott McTominay (Napoli) 7.5

Christian Ordonez (Parma) 7.5

Omri Gandelman (Lecce) 7

Lameck Banda (Lecce) 7.5

Rasmus Hojlund (Napoli) 7.5

Donyell Malen (Roma) 8

SERIE A, 24ª GIORNATA

Hellas Verona - Pisa 0-0

Genoa - Napoli 2-3

3' rig. Malinovskyi (G), 20' e rig. 90' + 5 Hojlund (N), 22' McTominay (N), 57' Colombo (G)

Fiorentina - Torino 2-2

26' Casadei (T), 51' Solomon (F), 57' Kean (F), 90' + 4 Maripan (T)

Bologna - Parma 0-1

90' + 5 Ordonez

Lecce - Udinese 2-1

5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda (L)

Sassuolo - Inter 0-5

11’ Bisseck, 28’ Thuram, 50’ Lautaro, 54’ Akanji, 89’ Luis Henrique

Juventus - Lazio 2-2

45’+2 Pedro, 48’ Isaksen, 59’ McKennie (J), 90'+6 Kalulu (J)

Atalanta - Cremonese 2-1

14’ Krstovic, 25’ Zappacosta, 90+5 Thorsby (C)

Roma - Cagliari 2-0

25’ e 65’ Malen

Milan - Como (mercoledì 18 febbraio, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 58

2. Milan 50

3. Napoli 49

4. Juventus 46

5. Roma 46

6. Como 41

7. Atalanta 39

8. Lazio 33

9. Udinese 32

10. Bologna 30

11. Sassuolo 29

12. Cagliari 28

13. Torino 27

14. Parma 26

15. Genoa 23

16. Cremonese 23

17. Lecce 21

18. Fiorentina 18

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Nico Paz e Douvikas (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)

7 reti: Krstovic (Atalanta), Orsolini (Bologna), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese) e Orban (Verona)

PROSSIMO TURNO

Pisa - Milan (venerdì 13 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Como - Fiorentina (sabato 14 febbraio, ore 15, DAZN)

Lazio - Atalanta (sabato 14 febbraio, ore 18, DAZN)

Inter - Juventus (sabato 14 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Udinese - Sassuolo (domenica 15 febbraio, ore 12.30, DAZN)

Cremonese - Genoa (domenica 15 febbraio, ore 15, DAZN)

Parma - Hellas Verona (domenica 15 febbraio, ore 15, DAZN)

Torino - Bologna (domenica 15 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Roma (domenica 15 febbraio, ore 20.45, DAZN)