Dopo Allegri anche Cesc Fabregas: il tecnico con la torcia olimpica nel centro di Como

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha fatto la sua parte come tedoforo nel percorso della torcia olimpica a poche ore dall'inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. L'allenatore spagnolo ha portato la torcia nell'ultimo tratto della città prima di accendere, intorno alle 19.30, il braciere. La scena è stata poi ripresa e postata sui social dal Como. “E' un’emozione e un orgoglio essere qui a Como davanti alla nostra gente", le sue parole davanti ai presenti.

A proposito dei Giochi Olimpici invernali, lo stesso Fabregas aveva così parlato nei giorni scorsi: "Grandissimo evento, si conosceranno nuovi talenti sportivi. Io sono sempre aperto ad apprendere dagli altri sport come basket e calcetto, mi piace vedere la mentalità di questi atleti che fanno altri sport. C'è un lavoro dietro enorme, avere questi esempi che giorno dopo giorno lavorano così... conosci la loro storia, conosci gente molto interessante. Questo mi interessa".