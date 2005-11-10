Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 8 giornate: Gattuso aggancia Gasperini

Rino Gattuso è il miglior allenatore della Serie A per media voto. Contro ogni pronostico la sua Lazio è al comando della classifica e la mano del suo allenatore è ben visibile. Il tecnico biancoceleste condivide il primato con Gasperini, mentre Alvini completa meritatamente il podio. Invariate le posizioni di Chivu, Amorim, Allegri e Spalletti. Perde una posizione Sarri.

1. Gennaro Ivan Gattuso (Lazio) 6.94 (8)

2. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.94 (8)

3. Massimiliano Alvini (Frosinone) 6.88 (8)

4. Cesc Fàbregas (Como) 6.81 (8)

5. Davide Nicola (Venezia, dalla 7ª giornata) 6.75 (2)

6. Cristian Chivu (Inter) 6.56 (8)

7. Ruben Amorim (Milan) 6.44 (8)

8. Ignazio Abate (Torino) 6.25 (8)

9. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.19 (8)

10. Raffaele Palladino (Bologna, dalla 5ª giornata) 6.13 (4)

11. Ivan Juric (Monza) 6.00 (8)

12. Alberto Aquilani (Sassuolo) 5.94 (8)

13. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.90 (5)

14. Massimiliano Allegri (Napoli) 5.88 (8)

15. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.88 (8)

16. Luciano Spalletti (Juventus) 5.86 (7)

17. Daniele De Rossi (Genoa) 5.81 (8)

18. Maurizio Sarri (Atalanta) 5.75 (8)

19. Carlos Cuesta (Parma, fino alla 5ª giornata) 5.70 (5)

20. Kosta Runjaic (Udinese) 5.56 (8)

21. Domenico Tedesco (Bologna, fino alla 4ª giornata) 5.38 (4)

22. Giovanni Stroppa (Venezia, fino alla 6ª giornata) 5.25 (6)

23. Alberto Gilardino (Parma, dalla 6ª giornata) 5.17 (3)

24. Fabio Grosso (Fiorentina, fino alla 3ª giornata) 4.50 (3)