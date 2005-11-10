Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni: Volpato al posto di Berardi, Gattuso non cambia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio:

Come arriva il Sassuolo

Aquliani prepara la sfida con diversi dubbi ancora aperti. Stefano Turati parte leggermente avanti su Muric dopo la titolarità di Como, mentre sulla destra difensiva resta vivo il ballottaggio tra Cinquegrano e Van der Brempt con Doig che dovrebbe ritrovare la titolarità a sinistra, mentre Caleta-Car e Odenthal dovrebbero giocare al centro. In mezzo può esserci una delle novità principali: Lipani insidia Adzic e Bakola per completare il reparto con Matic e Thorstvedt ma attenzione al possibile turno di riposo per il serbo. Possibile turnover anche davanti. Volpato può prendere il posto di Berardi sulla destra, con Sebastiano Esposito candidato a tornare dal primo minuto al centro dell'attacco e Laurienté a sinistra. (Da Sassuolo, Antonio Parrotto).

Come arriva la Lazio

Reduce da quattro vittorie consecutive, Gennaro Gattuso non vuole fermarsi e a Reggio Emili cambierà pochissimo. Non vuole fare calcoli il tecnico calabrese e per questo è previsto un solo cambio rispetto alla formazione che ha battuto il Parma. Davanti a Mandas potrebbe arrivare l’esordio da titolare per Diogo Leite, entrato bene sabato contro i Ducali, concedendo così un turno di riposo per Provstgaard. Conferme poi per Sutalo al suo fianco e la coppia di terzini Floriani Mussolini a destra e Nino Tavares a sinistra. A centrocampo Taylor sta bene e giocherà insieme a Belahyane e Frattesi dal primo minuto, con Cataldi che spera di fare l’esordio a gara in corso. In attacco Pinamonti prova a recuperare dalla tracheite almeno per essere in panchina, ma il tridente sarà ancora una volta composto da Noslin al centro con Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra. (Da Roma, Lorenzo Beccarisi)