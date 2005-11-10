Non c'è Dybala, ma c'è ancora Camara: chi è il 17enne alla terza convocazione con la Roma

Non c'è Dybala, ma c'è ancora Camara: chi è il 17enne alla terza convocazione con la RomaTMW
Giacomo Iacobellis
Dalla Primavera della SPAL alla Roma, fino alla prima squadra di Gian Piero Gasperini. Mandjou Camara si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel mondo giallorosso e, a soli 17 anni, si prepara a vivere la sua terza convocazione tra i grandi. L’attaccante classe 2009 è stato infatti inserito nell’elenco dei disponibili per la sfida di questa sera contro il Cagliari, dopo essere già andato in panchina nelle partite contro Genoa e Napoli. Un segnale di attenzione da parte dello staff tecnico, che continua a osservare da vicino la crescita di uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile romanista.
Il percorso di Mandjou Camara
Nato in Guinea il 27 febbraio 2009, Camara è arrivato nella Capitale dalla SPAL nell’estate del 2025, dopo essersi messo in evidenza nel campionato Primavera 2 con 15 presenze e tre gol. A colpire sono soprattutto le caratteristiche tecniche e fisiche: Camara è un attaccante capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, puntare l’uomo nell’uno contro uno e creare superiorità grazie a dribbling e imprevedibilità. Qualità che gli hanno permesso di distinguersi anche contro avversari più grandi e strutturati, alzando ulteriormente il livello al suo primo anno alla Roma. In totale, nel 2025-2026, si contano infatti 13 gol e 12 assist in 43 presenze stagionali tra Under 18 e Under 17.
Sulle orme di Di Nunzio, Lulli e Pisilli
Quest'anno tra Primavera e Under 18 Camara ha collezionato finora 5 presenze, con 4 gol e 1 assist. La strada verso il debutto in Serie A resta ancora in gran parte da percorrere, ma queste prime convocazioni rappresentano un primo passaggio significativo. Per Mandjou Camara, l’obiettivo è continuare a crescere, senza bruciare le tappe, sfruttando ogni occasione per convincere Gasperini. E chissà che stasera coi sardi non possa toccare proprio a lui ripercorrere le orme dei vari Di Nunzio, Lulli e Pisilli...