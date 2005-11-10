Serie A, i migliori 5 difensori dopo 8 giornate: Balerdi, doppietta e primo posto

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Serie A, i migliori 5 difensori dopo 8 giornate: Balerdi, doppietta e primo postoFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 11:53Serie A
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27.10.2026 11:53Serie A
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Leonardo Balerdi in versione centravanti si merita un voto altissimo a Napoli che gli permette di guadagnare tre posizioni e prendersi il primo posto come miglior difensore di Serie A. Scende Nuno Tavares, dal primo al quarto posto. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Leonardo Balerdi (Roma) 6.75 (6)
2. Carlos Augusto (Inter) 6.67 (6)
3. Emanuele Lulli (Roma) 6.60 (5)
4. Nuno Tavares (Lazio) 6.57 (7)
5. Jacobo Ramón (Como) 6.56 (8)
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