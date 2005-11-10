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Lisandro Martinez può lasciare lo United. Atletico Madrid e Barcellona ci pensano ma c’è anche la serie A: il punto

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Niccolò Ceccarini
autore
Niccolò Ceccarini
Oggi alle 17:15Calciomercato
03.11.2026 17:15Calciomercato
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La parabola di Lisandro Martinez in questi primi 3 mesi è forse uno dei temi più difficili da affrontare. Il centrale argentino, classe 1998, è sicuramente uno dei migliori interpreti nel suo ruolo a livello internazionale ma sta vivendo un momento davvero negativo al Manchester United, a cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2027 (ma con opzione unilaterale di rinnovo per un anno a favore del club inglese). E pensare che era anche stato inserito nella formazione ideale dell’ultimo mondiale. Insomma da assoluto protagonista alle difficoltà di questo avvio di stagione, con prestazioni non all’altezza del suo valore. L’ultima delle quali a Stamford Bridge contro il Chelsea dove nel giro di un minuto e mezzo si è fatto ammonire due volte. L’ultimo giallo, preso per un fallo su Fofana, ha pure causato il rigore trasformato poi da Palmer. Sicuramente la stanchezza è un elemento da non trascurare, ora però il Manchester United sta valutando una possibile cessione a gennaio.

Magari anche per lui cambiare aria potrebbe essere la soluzione più giusta. E siccome il suo valore in senso assoluto non si discute, Martinez potrebbe diventare un’occasione per tanti club per la seconda parte della stagione. L’Atletico Madrid è un’opportunità. Anche il Barcellona è molto interessato. La questione però riguarda anche la nostra serie A, perché le condizioni potrebbero essere estremamente favorevoli per alcuni nostri club. In Italia infatti Inter, Roma e Como osservano gli sviluppi della situazione.

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