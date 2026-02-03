Ufficiale L'Ajax pesca uno dei migliori talenti argentini: dal Velez ecco l'esterno Maher Carrizo

L’Ajax guarda al futuro e piazza un colpo di prospettiva assicurandosi Maher Carrizo. Il club di Amsterdam ha raggiunto l’accordo con il Velez Sarsfield per il trasferimento dell’esterno offensivo argentino, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Il classe 2006 arriva dall’Argentina dopo essersi messo in luce come uno dei giovani più interessanti del panorama sudamericano.

Nato il 19 febbraio 2006 a Santiago del Estero, Carrizo ha esordito in prima squadra con il Velez il 6 agosto 2024, a soli 18 anni. Da quel momento si è ritagliato uno spazio sempre più importante, collezionando 52 presenze ufficiali e realizzando 11 gol con la maglia del club di Buenos Aires. Parallelamente, ha costruito un solido percorso anche a livello internazionale, vestendo in 18 occasioni la maglia dell’Argentina Under 20.

Il direttore dell’area sportiva dell’Ajax, Marijn Beuker, ha descritto Carrizo come un’ala destra moderna, abile nell’uno contro uno, portata a rientrare sul piede forte e capace di creare costante pericolosità grazie a dribbling, tiri e cross. Oltre alle qualità tecniche, il club olandese sottolinea l’energia e il carattere del giovane argentino, elementi considerati fondamentali nel progetto a lungo termine.

Nei prossimi mesi Carrizo avrà il tempo di adattarsi al calcio europeo: inizialmente accumulerà minuti con lo Jong Ajax, senza escludere opportunità in prima squadra. Ad Amsterdam indosserà la maglia numero 7, simbolo di fiducia e aspettative per un talento chiamato a crescere gradualmente, ma con ambizioni importanti.