Show Lecce, shock Cremonese: 2-0 per i salentini al Via del Mare dopo 45 minuti

Alla gioia del Lecce fa da contraltare lo sconforto della Cremonese, perlomeno al termine dei primi 45 minuti del match del Via del Mare. Uno scontro salvezza affrontato da Di Francesco con il 4-3-3, a differenza di altri incontri recenti in cui ha optato per moduli più difensivi. Stulic preferito dal 1' a Cheddira, in un tridente d'attacco completato da Pierotti e Banda. Nicola risponde con il 3-5-2, con l'ex Maleh a centrocampo e Vardy-Bonazzoli come tandem offensivo.

Pierotti e Stulic tramortiscono la Cremo

Le prime battute di gioco, rispettano il copione più classico di una partita così delicata: le due squadre, più che provare a spingere, restano compatte per evitare di prendere gol. Serve un episodio per sbloccare la situazione e arriva al 23': calcio d'angolo battuto con i giri contati da Gallo, Audero esce nel tentativo di bloccare la sfera ma va a vuoto e Pierotti insacca di testa. Da quel momento in poi, i salentini prendono fiducia mentre i grigiorossi faticano tremendamente a reagire. Nel finale della prima frazione, i padroni di casa certificano la loro superiorità trovando anche il 2-0. Rete realizzata da uno dei giocatori più discussi ovvero Stulic, che prima si conquista un rigore centrando il braccio di Bianchetti con una conclusione da dentro l'area su cross di Pierotti e poi dagli 11 metri spiazza Audero. Giallorossi dunque on fire nel primo tempo, mentre alla squadra di Nicola serve una scossa per evitare l'ennesimo risultato negativo degli ultimi mesi.

