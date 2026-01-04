Simeone scarta il regalo di Bernede: Torino avanti 1-0 al 45' sul Verona

Segui qui la diretta di Verona-Torino su TuttoMercatoWeb.com

Termina qui la prima frazione di gioco fra Hellas Verona e Torino. Decide il gol di Giovanni Simeone, gentilmente concesso da un brutto retropassaggio da parte di Bernede. Una sfida con molti errori di impostazione da entrambi i lati, con poche vere occasioni da rete. Grande difficoltà soprattutto da parte dei padroni di casa a rendersi davvero pericolosi.

Il Torino parte forte: gol dell'ex di Simeone

Pronti-via, Che Adams prende le misure con un diagonale di sinistro che si spegne sul fondo non di molto. I granata sono ancora avanti: si crea una mischia pericolosa in area con la palla che viene spazzata via dopo un batti e ribatti sulla conclusione di Vlasic. Il primo tiro gialloblu arriva al 7', con Giovane che calcia debolmente dalla distanza. Al 10' arriva il vantaggio ospite. Erroraccio di Bernede, che serve involontariamente Simeone: l'argentino si invola verso la porta e batte Montipò.

Il Torino addormenta la sfida

Ancora Toro: Vlasic prova il sinistro dai venti metri, palla alta. In ripartenza la squadra di Baroni fa male: Montipò deve smanacciare in corner la botta di Lazaro al 20'. Il Verona fatica a costruire azioni in maniera pulita, con gli avversari che, agevolati dal vantaggio, hanno vita facile nel gestire con tranquillità la palla, addormentando un po' la sfida. Il Torino affonda soprattutto a sinistra, dove Aboukhlal e Gineitis riescono ad arrivare spesso sul fondo. Poche vere occasioni nella seconda parte di frazione, che si chiude sul punteggio di 0-1.