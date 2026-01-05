Crollo Verona con il Torino: 0-3. Zanetti: "Arrabbiato come non mai". Baroni: "Step di crescita"

Crollo interno del Verona: il Torino sblocca la gara con Simeone nel primo tempo e non deve sudare eccessivamente per portare a casa la vittoria poi arrotondata dalle reti di Casadei e Njie nel finale. Una sfida nella quale i padroni di casa, che necessitavano di punti fondamentali per la lotta salvezza, hanno sì reagito, ma troppo tardi e soprattutto con idee poco chiare e male espresse.

Il Torino parte forte: gol dell'ex di Simeone

Pronti-via, Che Adams prende le misure con un diagonale di sinistro che si spegne sul fondo non di molto. I granata sono ancora avanti: si crea una mischia pericolosa in area con la palla che viene spazzata via dopo un batti e ribatti sulla conclusione di Vlasic. Il primo tiro gialloblu arriva al 7', con Giovane che calcia debolmente dalla distanza. Al 10' arriva il vantaggio ospite. Erroraccio di Bernede, che serve involontariamente Simeone: l'argentino si invola verso la porta e batte Montipò. I granata sono in controllo del match, i padroni di casa faticano a costruire azioni pulite. Vlasic manda alto un tiro dai 20 metri, Montipò smanaccia un tentativo simile di Lazaro.

Il Verona reagisce, ma non basta: Casadei e Njie chiudono il match

Paolo Zanetti prova a scuotere i suoi con i cambi offensivi: dentro Orban e Gagliardini per Oyegoke e Al Musrati, con il passaggio al 3-4-2-1 e poi al 4-2-3-1 con l'ingresso anche di Harroui. I gialloblu reagiscono, finalmente. Giovane ci prova con un tiro non abbastanza angolato. La spinta gialloblu fatica a trovare spazi e si appoggia sulle trovate di Giovane. Il brasiliano trova un bel tracciante sul quale Frese non arriva per poco, poi un cross di Unai Nunez pesca Mosquera che, di testa, non inquadra lo specchio. Il Torino raddoppia all'87': contropiede perfetto fatto partire da Casadei che ha lanciato Njie sulla sinistra, palla di ritorno per il centrocampista italiano che lascia partire un bel destro all'angolino dal limite. Passano due minuti e Ismajli lancia in campo aperto Njie, che fa 0-3.

Verona, Zanetti: "Sono arrabbiato come non mai"

Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, in conferenza stampa ha dichiarato: "Una sconfitta meritata per quanto visto in campo. Non ci siamo presentati con la solita energia. Soprattutto abbiamo avuto paura, facendo una marea di errori tecnici. Ogni palla recuperata l'abbiamo data agli altri. Una serata negativa, della quale dobbiamo tutti prenderci la nostra responsabilità chiaramente. D'altra parte penso sia ingiustificabile fare una partita così. Dobbiamo capire i motivi, difficile dare una spiegazione considerando il lavoro che abbiamo fatto per rimetterci in ballo. Sono molto arrabbiato, come non mai. Andiamo in ritiro, combattiamo, lavoriamo di più e meglio".

Torino, Baroni: "Questo è uno step di crescita"

L'allenatore del Torino, Marco Baroni, ha espresso tutta la sua soddisfazione al termine del match: "Nell'affrontare questa gara ero molto preoccupato, il Verona in casa ha messo in difficoltà tutti. Ci siamo preparati a una partita veemente, con un avversario che calcia molto in verticale, con giocatori bravi davanti. La mia squadra quindi ha fatto molto bene. In una gara sporca, loro sono passati al 4-2-4 ed hanno verticalizzato molto. Abbiamo giocato un'altra partita all'interno di questa partita. Sono contento".