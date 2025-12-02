TMW Radio Braglia: "Fiorentina, sarà dura salvarsi. Como ora più consapevole"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

Lei toglierebbe il VAR?

"No, ma lo utilizzerei in maniera diversa. Solo per fuorigioco e un discorso di goal-non goal. Il VAR ha snaturato le decisioni arbitrali. I continui richiami sono deleteri sulla personalità e il giudizio di un professionista".

Roma, è mal di big match:

"La Roma è un progetto in divenire, Gasperini sta costruendo un gruppo che è mancante di alcune peculiarità, come la punta. Le grandi squadre hanno grandi attaccanti per recuperare quando vanno sotto. La considero comunque una squadra che, alla lunga, può essere quella più quadrata".

Come vede l'Inter?

"Non ha quell'aspetto agonistico in campionato che aveva due anni fa. E' più una squadra da Champions ora".

Si salva la Fiorentina?

"La vedo dura. Ha i giocatori migliori rispetto ad altre lì in basso, ma non sono abituati a lottare per certi tipi di traguardi. Anche i giocatori più esperti in rosa ti fanno errori grossolani, vedi De Gea. Ti ritrovi in una posizione pesantissima per chiunque".

Bologna, un ko inaspettato contro la Cremonese: chi meglio tra Bologna e Como?

"Il Como ad oggi, migliora sempre di più e sta acquisendo quella consapevolezza che non aveva prima. Ha trovato quegli equilibri che ti portano di solito a grandi obiettivi".