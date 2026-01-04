Sirene turche per Nkunku, ma nessuna offerta: il Milan riflette su due impedimenti

La doppietta contro l'Hellas Verona a San Siro e di fronte ai tifosi rossoneri sembrava aver acceso la miccia di Christopher Nkunku al Milan, ma a fine dicembre e prima dell'inizio del 2026 è montato l'interesse del Fenerbahce per l'attaccante francese. Secondo quanto riferito da Gazzetta.it, su esplicita richiesta del tecnico Domenico Tedesco, memore delle gesta del 28enne al Lipsia: 20 gol in Bundesliga, 35 stagionali.

Acquistato dal Diavolo per 37 milioni più bonus in estate, il direttore sportivo Igli Tare ne ha parlato due giorni fa nel pre-partita contro il Cagliari: "Nkunku non è mai stato messo in discussione. La preparazione non fatta e l'infortunio a settembre hanno rallentato il suo percorso, nell'ultimo mese ha trovato un suo equilibrio ed è ben voluto dalla squadra". Le sirene turche risuonano, ma un'offerta concreta non è ancora arrivata. Le informazioni dal Fener sono state prese e si prevede una proposta nei prossimi giorni, ad ogni modo.

Ma una trattativa con il Milan al momento non è ancora stata impostata. Da un lato il club rossonero non chiuderebbe la porta alla cessione, ma non intende fare minusvalenze e la situazione in attacco - numericamente parlando - è precaria. Sebbene l'innesto di Fullkrug. Al tempo stesso i Canarini non intendono pagare 35 milioni per il cartellino di Nkunku. Insomma, la società di via Aldo Rossi preferirebbe pazientare e vedere come si evolve la situazione, ma cosa ne pensa il giocatore?

Stando a quanto riferito, il francese classe '97 rimarrebbe dov'è senza problemi, per dimostrare il proprio valore nel campionato italiano dove si è appena sbloccato. E Allegri sa che Nkunku potrebbe dare una grossa mano là davanti. Mentre dal Fenerbahce è arrivato qualche sondaggio e nulla di più. Al momento.