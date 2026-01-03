Milan, il Fenerbahce non molla per Nkunku: oggi incontro, arriverà un'offerta formale

Il Fenerbahçe continua il suo pressing sul Milan per Christopher Nkunku. Secondo quanto riferito dalla stampa turca, nella giornata di oggi il direttore sportivo Devin Özek ha incontrato il suo omologo rossonero Igli Tare.

Il Fenerbahçe, fa sapere il giornalista Yağız Sabuncuoğlu, presenterà un'offerta ufficiale scritta per Nkunku. Da capire quale sarà la risposta del Milan, ma le trattative non sarebbero tramontate, nonostante la chiusura arrivata ieri sera dallo stesso Tare.

Prima della gara poi vinta con il Cagliari, il dirigente albanese era infatti sembrato piuttosto netto: “Nkunku non è mai stato messo in discussione. La preparazione non fatta e l'infortunio a settembre hanno rallentato il suo percorso, nell'ultimo mese ha trovato un suo equilibrio ed è ben voluto dalla squadra”