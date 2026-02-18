Sneijder duro col Benfica: "Otamendi infantile. Prestianni si è nascosto, scandaloso"

Wesley Sneijder non ha usato mezzi termini per criticare l’atteggiamento di Nicolas Otamendi nei confronti di Vinicius Junior. L’ex centrocampista olandese ha definito "super infantile" il gesto del difensore che, durante la partita, aveva indicato il tatuaggio della Coppa del Mondo sul petto di Vinícius, come per provocarlo o prenderlo in giro.

Sneijder si è chiesto se Otamendi fosse "in sé", sottolineando l’assurdità di un simile comportamento mentre la sua squadra era in svantaggio per 1-0. "Se fossi stato Vinícius, gli avrei risposto: 'Quel Mondiale l’ha vinto Messi per te, tu non c’entravi niente'. E perché un compagno del Real Madrid dovrebbe fare una cosa del genere? Sai quante Champions ha vinto Vinícius? E lui gli mostra dei trofei?", ha dichiarato l’olandese.

L’ex campione ha inoltre puntato il dito contro Gianluca Prestianni, accusandolo di non assumersi le proprie responsabilità e di cercare di nascondersi dietro la maglia per non far capire l'insulto rivolto a Vinícius. "Se lo dici, almeno dillo senza nasconderti”, ha sottolineato Sneijder. Sneijder ha definito "uno scandalo" che, ancora oggi, nel calcio si continuino a usare insulti razzisti nei confronti dei giocatori neri, ricordando che Prestianni gioca accanto a compagni di squadra di colore: "Cosa devono pensare questi giocatori? È inaccettabile".