Spalletti: "A Mourinho offrirei uno dei miei vini. Il Benfica ha anche le furbate del suo allenatore"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con il Benfica, Luciano Spalletti si è soffermato in più occasioni - complici ovviamente le domande dei cronisti - sulla sfida con José Mourinho. Possibile destinatario anche di uno dei vini prodotti dall’allenatore della Juventus: “Gli offrirei uno dei miei vini. Sarà un piacere averlo vicino perché c'è sempre da imparare da allenatori di questo livello. Poi bisogna vincere la sfida in maniera corretta e dobbiamo essere una squadra autentica".

Che Benfica si aspetta?

“Coon Mourinho nella preparazione della partita ti aspetti qualcosa di differente. Poi è uno scontro diretto e mi aspetto un Benfica aggressivo e che verrà a fare la partita. Magari proverà la furbata del loro allenatore, poi saranno costretti a mettere l'identità della partita. Sono convinto che verrà fuori una bella partita".

La conferenza stampa di Spalletti