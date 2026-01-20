Serie C, Giudice Sportivo: fermati tre allenatori. Tre giornate a Cissè della Dea. Tutte le sanzioni

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C a seguito delle gare della 22ª giornata di campionato andate in scena nello scorso weekend.

AMMENDE

Multa da mille euro per Atalanta e Union Brescia. Da 900 euro per il Monopoli, da 600 per la Virtus Verona, da 500 per l'Arzignano Valchiampo, da 400 euro per Catania, Foggia e Guidonia Montecelio, da 300 euro per l'Audace Cerignola e da cento euro per Forlì, Latina e Triestina.

ALLENATORI

Un turno di stop per il tecnico dell'Arzignano Valchiampo Daniele Di Donato, per quello dell'Atalanta U23 Salvatro Bocchetti, per Vincenzo Maiuri dell'Audace Cerignola e per Roberto Stellone della Vis Pesaro.