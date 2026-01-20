Serie C, Giudice Sportivo: fermati tre allenatori. Tre giornate a Cissè della Dea. Tutte le sanzioni
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C a seguito delle gare della 22ª giornata di campionato andate in scena nello scorso weekend.
AMMENDE
Multa da mille euro per Atalanta e Union Brescia. Da 900 euro per il Monopoli, da 600 per la Virtus Verona, da 500 per l'Arzignano Valchiampo, da 400 euro per Catania, Foggia e Guidonia Montecelio, da 300 euro per l'Audace Cerignola e da cento euro per Forlì, Latina e Triestina.
ALLENATORI
Un turno di stop per il tecnico dell'Arzignano Valchiampo Daniele Di Donato, per quello dell'Atalanta U23 Salvatro Bocchetti, per Vincenzo Maiuri dell'Audace Cerignola e per Roberto Stellone della Vis Pesaro.
CALCIATORI
Tre turni di stop per Moustapha Cissè dell'Atalanta U23 a seguito della gara contro la Salernitana "per avere, all’11° minuto del primo, e con il pallone lontano, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto, rendendo necessario l'intervento dei sanitari a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la
gara".
Due giornate di squalifica, invece, sono state inflitte ad Andrea Boffelli dell'Arzignano Valchiampo, Andrea Bonanomi dell'Atalanta U23 e Lorenzo Lonardi del Ravenna.
Infine un turno di fermo è stato comminato a Gianmarco Castorri del Foggia, Simone Auriletto del Renate, Mattia Sangalli del Trento, Erald Lakti dell'Arzignano Valchiampo, Frederik Sorensen e Alberto Rizzo dell'Union Brescia, Luca Paganini della Vis Pesaro, Matteo Rossini del Carpi, Simone Potop dell'AlbinoLeffe, Simone Pieraccini del Catania, Pietro Ciotti del Cosenza, Marco Zunno del Crotone, Vincenzo Vitale della Giana Erminio, Alessandro Di Bitonto del Gubbio, Christos Alexiou dell'Inter U23, Mattia Porro del Latina, Jesus Christ Mawete del Livorno, Leonardo Di Cosmo del Novara, Daniele Montevago del Perugia, Achraf El Bouchataoui della Pro Vercelli, Emanuele Matino della Salernitana, Diego Marcolini del Trapani, Leonardo Pedicillo della Triestina, Manuel Daffara e Francesco Toffanin della Virtus Verona.