Venezia, Antonelli: "Per Dagasso vogliamo chiudere presto. Può restare a Pescara in prestito"

“Per Dagasso c’è la volontà di chiudere la trattativa e spero di farlo a stretto giro”. Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli intervistato da Rete 8 ha parlato così del centrocampista del Pescara, e nazionale Under 21, che il club lagunare sta cercando di tesserare anticipando la concorrenza del Genoa.

“Ci sono delle contropartite tecniche da inserire con il Pescara che ha ottime possibilità di prendere Fila che però ha bisogno di giocare con continuità, dipende dal club biancazzurro. Il problema non è l’ingaggio, che non è certamente faraonico, ma di progetto tecnico. - prosegue Antonelli – Dagasso può restare a Pescara fino a giugno? Vediamo, perché no”.

Spazio poi all’altra possibile contropartita tecnica, ovvero il centrocampista Condè: “Viene da un brutto infortunio, ma ora è guarito e si allena con la squadra. Sta benissimo, ma non gioca da più di sei mesi e dunque potrebbe fare fatica nell’immediato. - conclude Antonelli - Percentuale di buon esito della trattativa? Di solito, se inizio una cosa voglio chiuderla”.