Roma, non solo Dragusin dal Tottenham: torna in auge Mathys Tel, il punto

Arrivano novità sul mercato invernale della Roma. La Gazzetta dello Sport infatti riporta che il club giallorosso starebbe guardando nuovamente in casa del Tottenham, dove è più che mai vivo l'interesse per Radu Dragusin, per rinforzare il reparto difensivo, soprattutto dopo lo stop di Mario Hermoso. Stavolta però l'interesse sarebbe anche per un altro giocatore che potrebbe lasciare gli Spurs nel corso dell'inverno, ovvero Mathys Tel, attaccante classe 2005.

Un nome che non è nuovo quello del francese e che già nelle scorse settimane era stato accostato a più riprese proprio alla Roma, sia in Italia che in Inghilterra. Secondo quanto spiega il quotidiano a far propendere il giocatore per la cessione sarebbe stata la decisione del club londinese di escluderlo ancora dalla lista Uefa.

La Roma, scrive il quotidiano, sarebbe interessata a prelevarlo dal Tottenham con la formula del prestito, proprio come per quanto riguarda Dragusin. Il Tottenham però dal canto suo spingerebbe invece per inserire almeno l'obbligo di riscatto. Sia per quanto riguarda lui che per Dragusin dunque resta da capire se, con il passare dei giorni e l'avvicinarsi della chiusura del mercato invernale, la posizione del Tottenham potrebbe ammorbidirsi, sempre che non arrivano offerte ritenute più interessanti.