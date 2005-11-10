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Sandro Mazzola, il figlio di Valentino. Dal Grande Torino alla Grande Inter

Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
08.11.2026 05:00Nato Oggi...
Fonti preferite
Morto qualche settimana fa, l'ex fantasista di Helenio Herrera è stato un vanto per la città di Milano. Che spera di non dimenticarlo
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Mazzola ha reso onore a Milano e ne ha accresciuto il prestigio”. Le parole dell'omelia di Carlo Faccendini, abate della basilica di Sant’Ambrogio, durante il funerale di Sandro Mazzola ha racchiuso quello che pensava la città del figlio di Valentino, inarrivabile nella sua epicità, anche se le classifiche fra la Grande Inter e il Grande Torino non sono semplici da eseguire. Forse è un esercizio di stile totalmente inutile, ma è chiaro che c'è una linea di continuità che parte da Cassano D'Adda, dove è nato il padre, per arrivare a Milano.

Le parole di Marotta

"Noi oggi abbiamo il dovere di preservarne la memoria e i suoi contenuti, da trasmettere obbligatoriamente a tutti i giovani, non solo quelli del nostro settore giovanile. Gli insegnamenti che lui ha lasciato rappresentano una palestra di vita per il futuro. Una leggenda della nostra Inter che se ne va, uno che ha generato emozioni per chi è appassionato di sport. Abbiamo questo dovere di conservazione e trasmissioni, perché in Mazzola si possono trovare tanti elementi che possono caratterizzare gli uomini del domani: umiltà, cultura del lavoro, senso d'appartenenza… Un viatico importante per il mondo giovanile".

E poi Moratti...

"Ciao Sandro, grazie per l'eredità che ci lasci per il ricordo del tuo stile, della determinazione e caparbietà. Grazie per i gol bellissimi che ci hanno fatto gioire. Raggiungi i campioni della Grande Inter del cui prestigio godiamo ancora adesso. Troverai la pace dopo una vita tanto intensa e noi non ti scorderemo mai. Un bacio Massimo Moratti". Oggi Sandro Mazzola compirebbe 84 anni.

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