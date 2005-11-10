Spalletti non scende dal carro, neanche per fare turnover: fiducia totale a Kolo Muani

Randal Kolo Muani e Luciano Spalletti da qualche mese a questa parte sono ormai una cosa sola. E non c'è quindi da stupirsi che il francese sia titolare della Juventus anche questa sera, per la partita sul campo del Genoa cui sono attesi i bianconeri.

Il carro lo ha fondato Spalletti

D'altronde è stato proprio il tecnico di Certaldo a costruire con le sue mani, o meglio con le sue parole, il carro Kolo Muani. E questa sera per la gara con il Genoa ecco un nuovo carico di fiducia nei suoi confronti, dopo le belle parole già spese ieri nella conferenza stampa della vigilia: "Provoca sempre un effetto di timore negli avversari, con i compagni che ci pigliano dei vantaggi. A me è piaciuto tantissimo quando Douglas Luiz ha fatto il 2-0, guardate la sua reazione su come ci tiene, qual è il suo stato d’animo. Ha avuto la reazione di un giocatore felicissimo, contento della bellezza che va a raccogliere un suo compagno di squadra. È felice se la squadra vince e non se fa gol lui. In quello stato d’animo c’è tutto per me".

Nove volte titolare su nove in Serie A

Dalle parole, ai fatti: Spalletti non si è smentito e anche stavolta, in un turno infrasettimanale dove il turnover per forza di cose non può mancare, lo ha schierato titolare in attacco. In Serie A è la nona volta su altrettante partite: un dato che, ancor più delle parole, spiega bene quanto si sia giocato con lui Spalletti.