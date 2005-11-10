Juventus, Spalletti applaude Kolo Muani: "Intimorisce gli avversari e non è geloso dei compagni"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Genoa e Juventus, gara valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A, Luciano Spalletti ha parlato anche di Randal Kolo Muani esaltandone il modo che ha di stare in campo, sia per quello che dà ai compagni sia per l'approccio con gli avversari. Queste le parole del tecnico toscano: "Di Kolo Muani oltre alla partita in sé è importante guardare cosa provoca negli avversari e cosa dà ai suoi compagni. Lui provoca un effetto di timore negli avversari e i suoi compagni ne traggono vantaggio. Mi è piaciuta molto la sua reazione sul 2-0 di Douglas Luiz, fa capire quanto ci tiene. Una reazione da calciatore felicissimo di quello che è la bellezza che raccoglie un suo compagno, uno che non è geloso ed è felice se la squadra vince. A lui è interessato il risultato di squadra. Dentro queste reazioni c'è tutto quello che mi fa essere contento di lui e mi fa avere fiducia in lui".

Parlando poi di un possibile passaggio al 3-5-2, Spalletti ha aggiunto: "Non dobbiamo penalizzare chi ha caratteristiche diverse e basta una piccolissima rotazione per farlo diventare 3-4-2-1 e nei due possono starci chiunque. Kolo Muani può stare in questo spazio e può essere un po' trequartista e un po' punta esterna. Lui fa parte di quei calciatori, è pensata per andare nel futuro questa soluzione non soltanto per andare a giocare queste partite o per dare altre motivazioni".

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