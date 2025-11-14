Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Problemi per Stankovic e Ronaldo: dimissioni e polemica con un giornalista il primo, si fa espellere il secondo

Problemi per Stankovic e Ronaldo: dimissioni e polemica con un giornalista il primo, si fa espellere il secondoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 07:49
Redazione TMW

Stankovic sbrocca con un giornalista e si dimette: addio allo Spartak Mosca
Terminata l'esperienza di Dejan Stankovic sulla panchina dello Spartak Mosca. L'ex centrocampista dell'Inter ha rassegnato le dimissioni dalla squadra russa che guidava dal luglio 2024, dopo lo sfogo con un giornalista seguito all'ultima partita vinta 2-1 contro l'Akhmat Grozny: "Sono stato orgoglioso di lavorare allo Spartak, dal primo all'ultimo secondo. Alcune cose hanno funzionato per noi, altre no, ma posso dirlo con certezza: lo Spartak è il club più importante in Russia. È qualcosa che ho sempre avuto e che sempre mi rimarrà impresso. Mosca è diventata la mia casa e lo Spartak rimarrà per sempre nel mio cuore."
E poi al giornalista si rivolge in italiano: "Perchè provochi con queste domande? Sai solo dire le cazzate, che ne sai te del calcio? Hai giocato? sei stato arbitro? "

Follia di Cristiano Ronaldo! Espulso contro l'Irlanda, ecco il motivo...
Cristiano Ronaldo è impazzito nel corso del match contro l'Irlanda. La nazionale portoghese, sotto 2-0, sta buttando via la possibilità di qualificarsi matematicamente al Mondiale già da stasera, ma non è la cosa peggiore che sta caratterizzando la serata per la nazionale allenata da Roberto Martinez.

Per una nazionale così influente e forte come il Portogallo, perdere contro l'Irlanda può sicuramente lasciare l'amaro in bocca. E' comprensibile che possano saltare i nervi nel corso del match, considerando soprattutto ciò che è in palio. Sarebbe ancor più comprensibile se fosse un giovane a perdere la testa, ma non Cristiano Ronaldo.
Lui che di partite tese ne ha giocate in abbondanza. Si, perché la stella portoghese ha rimediato al minuto 61 un'espulsione, dovendo quindi saltare la prossima e ultima partita di qualificazione per squalifica. Il motivo dell'espulsione? Cristiano, nel corso di una azione offensiva, ha tirato una gomitata a palla lontana al difensore dell'Irlanda, O'Shea. Gesto inizialmente passato inosservato sia agli occhi dell'arbitro che del quarto uomo ma non del Var. Il direttore di gara, infatti, dopo la revisione al monitor ha deciso di estarre il rosso nei confronti di Ronaldo.

