Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Stasera Bologna-Lazio, Mudingayi: "Partita equilibrata e fondamentale per entrambe"

Stasera Bologna-Lazio, Mudingayi: "Partita equilibrata e fondamentale per entrambe"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Andrea Piras
Oggi alle 12:30Serie A
Andrea Piras

Sfida di Coppa Italia questa sera fra Bologna e Lazio. E chi se non Gaby Mudingayi, che fra il 2005 e il 2012 ha vestito le maglie delle due squadre, poteva presentarla. L'ex centrocampista, intervistato da Il Cuoio, ha commentato: "Il Bologna sono due-tre anni che sta facendo benissimo. È vero che in questo momento è un po' in difficoltà, ma io credo che questa partita sia importante per il morale e per proseguire bene in campionato. Dall'altra parte anche la Lazio ha avuto dei momenti complicati e sa che deve cercare di andare fino in fondo in questa competizione che diventa veramente importante.

Sarà una partita molto equilibrata e fondamentale per entrambe le squadre. In qualunque modo finirà sarò contento, perché sono due squadre che avranno per sempre un posto speciale nel mio cuore".

Articoli correlati
Mudingayi: "All'Union SG mi sono innamorato del pallone. Inter, occhio a David" Mudingayi: "All'Union SG mi sono innamorato del pallone. Inter, occhio a David"
L'ex Bologna Mudingayi: "Italiano allenatore top, la città merita di battere il Milan"... L'ex Bologna Mudingayi: "Italiano allenatore top, la città merita di battere il Milan"
Mudingayi: "Solamente tre big europee oggi sono superiori all'Inter di Simone Inzaghi"... Mudingayi: "Solamente tre big europee oggi sono superiori all'Inter di Simone Inzaghi"
Altre notizie Serie A
Pisa, Felipe Loyola: “A Pisa mi hanno accolto benissimo, daremo tutto per la salvezza”... Live TMWPisa, Felipe Loyola: “A Pisa mi hanno accolto benissimo, daremo tutto per la salvezza”
Dal Brasile: il Manchester City stregato da Wesley, pronta una offerta da 50 milioni... Dal Brasile: il Manchester City stregato da Wesley, pronta una offerta da 50 milioni
Comolli: "DNA Juventus? Non possiamo stare fermi, ma pensare al futuro" TMWComolli: "DNA Juventus? Non possiamo stare fermi, ma pensare al futuro"
Conte ha insultato Manganiello in Napoli-Como: la FIGC apre un'inchiesta Conte ha insultato Manganiello in Napoli-Como: la FIGC apre un'inchiesta
Milan, Allegri può sorridere: Pulisic è tornato in gruppo. La situazione a -2 dal... TMWMilan, Allegri può sorridere: Pulisic è tornato in gruppo. La situazione a -2 dal Pisa
Chiellini presenta Juventus Forward: "Vogliamo aiutare l'innovazione. Il club non... TMWChiellini presenta Juventus Forward: "Vogliamo aiutare l'innovazione. Il club non è solo parte fisica"
Pisa, c'è l'intesa per il rinnovo di Caracciolo. Quattro senatori sono sulla lista... Pisa, c'è l'intesa per il rinnovo di Caracciolo. Quattro senatori sono sulla lista degli addii
On. Casini: "La politica non può fare niente per togliere Lotito dalla Lazio" On. Casini: "La politica non può fare niente per togliere Lotito dalla Lazio"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
2 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
3 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
4 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
5 Coppa Italia, il tabellone: Como con l’Inter, oggi Bologna-Lazio per l'ultima semifinalista
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Riscatti OM, cambierà qualcosa dopo l'addio di De Zerbi? Pavard e Weah: il punto
Immagine top news n.1 Perché la Juventus non può aspettare fine stagione per decidere su Spalletti
Immagine top news n.2 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
Immagine top news n.3 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Immagine top news n.4 Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao
Immagine top news n.5 Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello
Immagine top news n.6 Napoli fuori, Conte: “Scudetto? Fate i seri”. Como storico, Fabregas: “Sognare è gratis”
Immagine top news n.7 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Allegretti “Nel Girone C è ancora aperta. Triestina? Orgoglio e voglia di mettersi in mostra”
Immagine news Serie C n.2 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.3 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Comolli: "DNA Juventus? Non possiamo stare fermi, ma pensare al futuro"
Immagine news Serie A n.2 Pisa, Felipe Loyola: "Sappiamo qual è il nostro obbiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo"
Immagine news Serie A n.3 Conte ha insultato Manganiello in Napoli-Como: la FIGC apre un'inchiesta
Immagine news Serie A n.4 Milan, Allegri può sorridere: Pulisic è tornato in gruppo. La situazione a -2 dal Pisa
Immagine news Serie A n.5 Chiellini presenta Juventus Forward: "Vogliamo aiutare l'innovazione. Il club non è solo parte fisica"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, c'è l'intesa per il rinnovo di Caracciolo. Quattro senatori sono sulla lista degli addii
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara sempre più ultimo, Faraoni duro: "Le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Begic: "La nostra mentalità è cambiata. Possiamo vincere contro chiunque"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, si ferma il centrale Peda. "Solo una distorsione", ma si attendono gli esami
Immagine news Serie B n.4 Stasera Bari-Spezia, i convocati di Longo: out solo De Pieri. Si rivede Burgio in difesa
Immagine news Serie B n.5 La Samp e un mercato che dà i suoi frutti: 5 gare senza sconfitte e nuovi protagonisti
Immagine news Serie B n.6 Biasci ha conquistato Avellino: ancora tre gare e scatterà il prolungamento automatico
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, il 3-0 non basta: gli ultras chiedono a Iervolino e Faggiano di andare via
Immagine news Serie C n.2 Allegretti “Nel Girone C è ancora aperta. Triestina? Orgoglio e voglia di mettersi in mostra”
Immagine news Serie C n.3 Vayrynen e quel paragone con Toni: fisico e ruolo ok, ma per il resto il confronto è impietoso
Immagine news Serie C n.4 Catania, la legge del 'Massimino': tredici gare interne e nessuno gol subito
Immagine news Serie C n.5 Benevento forza 5. Floro Flores: "Soddisfatto dell'approccio. I tifosi? Li vedo felici"
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano rammaricato: "Meritavamo di vincere. Serve più incisività davanti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter blinda il talento di Giudici: primo contratto da 'Pro'. Sarà nerazzurra fino al '28
Immagine news Calcio femminile n.3 Domani Wolfsburg-Juventus: Canzi deve rinunciare a Salvai. Rosucci in dubbio
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…