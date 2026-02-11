Stasera Bologna-Lazio, Mudingayi: "Partita equilibrata e fondamentale per entrambe"

Sfida di Coppa Italia questa sera fra Bologna e Lazio. E chi se non Gaby Mudingayi, che fra il 2005 e il 2012 ha vestito le maglie delle due squadre, poteva presentarla. L'ex centrocampista, intervistato da Il Cuoio, ha commentato: "Il Bologna sono due-tre anni che sta facendo benissimo. È vero che in questo momento è un po' in difficoltà, ma io credo che questa partita sia importante per il morale e per proseguire bene in campionato. Dall'altra parte anche la Lazio ha avuto dei momenti complicati e sa che deve cercare di andare fino in fondo in questa competizione che diventa veramente importante.

Sarà una partita molto equilibrata e fondamentale per entrambe le squadre. In qualunque modo finirà sarò contento, perché sono due squadre che avranno per sempre un posto speciale nel mio cuore".