Il Sassuolo contro il razzismo, Pinamonti: "Consapevoli che siamo portatori di esempi"

Al Mapei Football Center sono stati ospitati gli atleti della Parrocchia Assunzione di Maria Vergine in Ancora e della Parrocchia Santissima Vergine Maria . Per l'occasione, oltre a Sara Mella, era presente anche Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, che ha parlato dopo la sfida della Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out che è stata ospitata dai neroverdi.

Il numero 99 si è così espresso al sito ufficiale del club: "Siamo consapevoli che come sportivi professionisti siamo portatori di esempi sia dentro che fuori dal campo affinché i giovani d’oggi possano imparare il meglio da noi. Purtroppo talvolta in campo si sentono cose brutte e questo dispiace, ma se si lavora sin dai primi anni in famiglia e si insegnano i valori sani dello sport si costruiranno adulti consapevoli del domani".

Di seguito invece le parole del difensore della prima prima squadra femminile: "Incontri come questi sono fondamentali, soprattutto nello sport, che dovrebbe essere portatore di valori positivi non sempre è così, ed è per questo che è importante parlare apertamente di razzismo e discriminazione, sensibilizzando i più giovani. Da parte nostra sappiamo che ragazze e ragazzi ci guardano e sentiamo la responsabilità di essere un esempio".