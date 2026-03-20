Stasera Genoa-Udinese, i convocati di De Rossi: rientra Masini, unico assente Cornet
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Il tecnico Daniele De Rossi ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di questa sera contro l'Udinese. Come annunciato, l'unico assente è Cornet, fermatosi negli ultimi allenamenti per un problema fisico mentre rientra dopo la squalifica Patrizio Masini. Regolarmente convocati invece Baldanzi e Onana, recuperati a pieno.
Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.
Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom.
Centrocampisti: Amorim, Baldanzi, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Messias, Onana.
Attaccanti: Colombo, Ekhator, Ekuban, Vitinha.
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