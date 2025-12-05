Risultati e gioco. L'Eco di Bergamo in prima pagina: "L'Atalanta è ripartita con Palladino"
L'Eco di Bergamo oggi in edicola in prima pagina si concentra anche sull'Atalanta, alle prese con un momento più che positivo. Il quotidiano infatti esalta i risultati ottenuti e il gioco espresso dalla Dea, reduce da tre vittorie di fila considerando il campionato, la Coppa Italia e la Champions League. Un cambio di passo netto, dettato anche dall'arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina nerazzurra.
Il tecnico lo scorso 30 novembre ha riportato al successo la Dea in campionato, cancellando tre sconfitte consecutive piuttosto amare con la vittoria sulla Fiorentina. Palladino inoltre ha firmato un successo pesantissimo anche in Champions, dove la sua Atalanta si è imposta per 0-3 in casa dell'Eintracht Francoforte. Determinante pure il 4-0 rifilato al Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia, dove la Dea ora si giocherà i quarti contro la Juventus.
Un percorso in crescendo per i nerazzurri, rinvigoriti dall'ex tecnico di Monza e Fiorentina. Palladino senza dubbio non vorrà interrompere la propria striscia di successi, visto che punterà a un nuovo bottino pieno nella prossima gara di campionato. L'Atalanta infatti dopo il poker contro il Grifone tornerà a giocare sabato sera, ospite del Verona al Bentegodi nell'anticipo della quattordicesima giornata in programma alle 20.45. Una gara che la Dea vorrà portare a casa, per fare nuovi passi in avanti e avvicinarsi alla zona europea della classifica.
