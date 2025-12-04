Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, riuscito l'intervento a Gatti. Napoli, si ferma Lobotka: le top news delle 13

Juventus, riuscito l'intervento a Gatti. Napoli, si ferma Lobotka: le top news delle 13
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:00
Alessio Del Lungo

La Roma avrebbe voluto riportare in Italia Joshua Zirkzee, ma il Manchester United si è messo in testa di accettare solamente la cessione a titolo definitivo e rifiuta quindi l'idea del prestito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al di là di Giacomo Raspadori, il direttore sportivo Frederic Massara starebbe avanzando a fari spenti su Yuri Alberto, centravanti che il Corinthians valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro. I giallorossi avrebbero già incontrato gli agenti del calciatori e l'interesse è reciproco, tant'è che dopo il primo incontro avvenuto alla fine di novembre, in Brasile sono sicuri che lo scoglio economico possa essere superato senza grandi difficoltà. L'idea è quella di trovare un accordo che faciliti pure gli italiani, desiderosi di portarlo in Serie A.

La Roma potrebbe tornare alla carica per Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso ha già parlato direttamente con l'entourage del giocatore, con anche un importante intermediario che sta lavorando per riuscire a condurre in porto la trattativa. La risposta ricevuta da parte dell'ex Napoli non è stata negativa, il suo gradimento c'è, ma le cose vanno fatte in… tre. Non bastano le volontà da parte dei capitolini e del classe 2000, serve l'ok anche dell'Atletico Madrid. Per ora contatti con gli spagnoli non ce ne sono stati e va capito se i Colchoneros intendono rinunciare all'attaccante pagato 22 milioni di euro più 4 di bonus solo la scorsa estate e se sì, con che formula intendono farlo. L'idea è quella di imbastire un'operazione in prestito con diritto di riscatto che potrebbe aggirarsi intorno ai 20-22 milioni di euro.

"Spalletti è in missione", cosi Giorgio Chiellini, direttore delle strategie della Juventus, davanti ai soci del club Urbe Bianconera, che raccoglie anche molti prelati del Vaticano. "La storia della Juventus è fatta di grandi cicli vincenti e di anticicli. Purtroppo ora siamo in un anticiclo nel quale da un po’ non riusciamo a vincere. Speriamo di tornarci quanto prima… L’ambizione deve essere quella di arrivare al massimo, ma ci deve essere equilibrio nei giudizi e nelle aspettative".

Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, parlando del futuro dei bianconeri e dei talenti che potrebbero diventare delle certezze nei prossimi anni: "Ne abbiamo tantissimi da far crescere. Tra quelli già noti dico Arthur Atta o Thomas Kristensen, tra i giovani dico Idrissa Gueye o Lennon Miller. Sono profili già importanti per noi e sono sicuro che potranno fare una grande carriera- Atta è un professionista esemplare. Deve ancora crescere, ma è già a un livello top. Lui vive per il calcio".

Questa mattina Federico Gatti è stato sottoposto - come da programma - a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento eseguito dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet e dal dott. Loïc Geoffroy, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso la Clinique Santé Atlantique di Nantes - si legge nel report medico ufficiale della stessa Juventus -, è perfettamente riuscito e il calciatore ha da subito iniziato il programma riabilitativo.

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, si è raccontato ai microfoni di SportMediaset, parlando della stagione in corso: "Sto molto bene, per il resto il campionato è cominciato non da molto. Dobbiamo migliorare e fare tanto meglio di come stiamo facendo adesso, ma andrà bene. Sono contento. Con l'italiano faccio ancora un po' di fatica a parlarlo, però qui mi trovo benissimo. Io il nuovo Crespo? Il paragone è un po' troppo… Lui ha fatto tantissimo, non solo nel Parma. Provo a fare il meglio ogni giorno e poi vedremo che cosa diventerò".

"L’U.S. Sassuolo Calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Gioele Zacchi fino al 30 giugno 2029. Cresciuto nel settore giovanile neroverde, il portiere classe 2003 continuerà a difendere i colori del Sassuolo per altre quattro stagioni. Dopo le esperienze in prestito alla Giana Erminio e al Latina, Zacchi è rientrato in estate diventando parte integrante della prima squadra di mister Grosso. La società augura a Gioele un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera in neroverde".

Diego Tavano, agente tra gli altri anche di Edoardo Bove, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 Sport per parlare del ritorno in campo del suo assistito, che a dicembre 2024 ha avuto un arresto cardiaco a causa di una torsione di punta, un'aritmia ventricolare maligna, durante il match tra Fiorentina e Inter allo Stadio Artemio Franchi: "È un momento di transizione, ma siamo molto ottimisti. Stiamo rispettando i tempi. Edoardo ha una grandissima voglia di giocare, ma al momento non posso aggiungere altro. Auguriamoci quindi di vederlo presto in campo. Lui si sta allenando, poi vedremo".

Nel consueto appuntamento con Vivo Azzurro Tv, Gianluca Mancini, difensore della Roma e dell'Italia, ha raccontato che pensa del momento che sta vivendo la Nazionale: "Ha rappresentato sempre tanto. Le estati le passavo con gli amici al bar o a casa a vedere le partite dell’Italia, mi mettevo la mano sul petto e cantavo l’inno. Quando oggi entro in campo con la Nazionale la prima cosa che mi viene in mente sono quegli inni cantati con gli amici. La voglia di andare al Mondiale è tanta. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, bisogna prepararci al meglio e arrivarci con una consapevolezza forte".

Prosegue il periodo nero in casa Napoli dal punto di vista degli infortuni, con un focus particolare su quel reparto di centrocampo già decimato nelle ultime settimane. Nelle scorse ore infatti, informa la società azzurra con una nota ufficiale, si è nuovamente fermato per un infortunio muscolare Stanislav Lobotka, col regista che sarà così costretto a saltare almeno la prossima sfida di campionato contro la Juventus in programma domenica 7 dicembre alle ore 20.45. Questa la nota del Napoli in cui viene spiegato l'infortunio del giocatore: "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Il centrocampista del Milan Luka Modric ha parlato in una intervista con l'amico ed ex ct croato Slaven Bilic,come riportato da Marca. L'ex Pallone d'Oro si è soffermato soprattutto sul Real Madrid e sull'addio ai Blancos per il Milan: "Dopo il Real, ovunque tu vada, è un passo indietro. È una cosa fuori discussione e tutti i giocatori potranno confermarla. Io però penso di essere arrivato in un club che, per storia e nome, è molto vicino al Real Madrid e per me è la situazione ideale. Soprattutto perché sono cresciuto guardando il calcio italiano, il Milan era il mio club preferito…".

La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...
